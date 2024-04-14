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Spor

Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

İtalya Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Milan, MAPEI Stadı'nda oynadıkları maçta 3-3 berabere kaldı.

14 Nisan 2024 Pazar 18:29 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
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İtalya Serie A'nın 32. haftasında Sassuolo Davide Ballardini'nin ekibi Sassuolo ile Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan karşı karşıya geldi.

MAPEI Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu ve 3-3'lük beraberlik ile tamamlandı.

Sassuolo'nun gollerini 4. dakikada Andrea Pinamonti, 10 ve 53. dakikalarda ise Armand Lauriente kaydetti.

Milan'ın gollerini ise 20. dakikada Rafael Leao, 59. dakikada Luka Jovic, ve 84. dakikada Noah Okafor kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan 69 puana ulaşırken, Sassuolo puanını 26'ya ulaştırdı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Milan evinde Inter'i konuk ederken, Sassuolo deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.

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