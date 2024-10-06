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Spor

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Almanya Bundesliga'nın 6. hafta maçında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt deplasmanına çıktı. 6 golün atıldığı maçta ev sahibi ekip 90+4'te bir puanı kurtardı.

6 Ekim 2024 Pazar 22:55 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan çıkmadı
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Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Bayern Münih 15. dakikada Kim Min-jae'nin golüyle öne geçse de 22'de Marmoush ve 35'te Ekitike'nin golleri ev sahibini öne geçirdi: 2-1.

İLK YARIDA 4 GOL

Ekitike'nin golünden 3 dakika sonra Upamecano sahneye çıktı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern, 53'te Olise'nin golüyle bir kez daha öne geçti: 2-3. Eintracht Frankfurt 90+4'te Marmoush'la bir gol daha buldu maça tekrar denge geldi: 3-3.

Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bayern Münih, Bundesliga'da gelecek hafta Stuttgart'ı konuk edecek. Eintracht Frankfurt ise Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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