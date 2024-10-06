Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Bayern Münih 15. dakikada Kim Min-jae'nin golüyle öne geçse de 22'de Marmoush ve 35'te Ekitike'nin golleri ev sahibini öne geçirdi: 2-1.

İLK YARIDA 4 GOL

Ekitike'nin golünden 3 dakika sonra Upamecano sahneye çıktı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern, 53'te Olise'nin golüyle bir kez daha öne geçti: 2-3. Eintracht Frankfurt 90+4'te Marmoush'la bir gol daha buldu maça tekrar denge geldi: 3-3.

Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bayern Münih, Bundesliga'da gelecek hafta Stuttgart'ı konuk edecek. Eintracht Frankfurt ise Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.