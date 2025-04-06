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Spor

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Çorum FK, sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Haber Merkezi6 Nisan 2025 Pazar 01:20 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan çıkmadı
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Çorum FK, sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Esenler Erokspor 7. dakikada Junior Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti, 13. dakikada Olerenwaju Kayode'nin golüyle fark ikiye çıktı. Çorum FK bu gole 21. dakikada Ferhat Yazgan ile cevap verdi ve durum 2-1'e geldi. Erokspor, 32. dakikada Junior Fernandes'in penaltı golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı ve skor 3-1'e geldi. İkinci yarıya hızlı başlayan Çorum FK, 47. dakikada Atakan Akkaynak ile farkı 1'e indirdi. Çorum FK'de 88. dakikada Ferhat Yazgan'ın golü maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.

Çorum FK, son 4 maçında 8 puan toplarken Esenler Erokspor, üç maç aradan sonra puan kaybetti.

Bu sonucun ardından Çorum FK 47, Esenler Erokspor 45 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Çorum FK Erzurumspor'a konuk olacak. Erokspor ise gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

  • Çorum FK
  • Esenler Erokspor
  • 1.Lig

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