Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Lazio ile Udinese yenişemedi...

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Lazio, evinde Udinese'yi ağırladı.

Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 sonuçlandı.

Roma ekibinin gollerini 50. dakikada Pellegrini, 80. dakikada Pedro ve 90+5. dakikada Maldini kaydetti. Udinese ise 18. dakikada Kingsley Ehizibue, 86 ve 90+3. dakikalarda Arthur Atta ile karşılık verdi.

Maçta Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 48 yaptı. Udinese ise haftayı 44 puanla 11. sırada tamamladı.