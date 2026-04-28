İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0487
  • EURO
    52,8713
  • ALTIN
    6777
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Lazio ile Udinese yenişemedi...
Spor

Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Lazio ile Udinese yenişemedi...

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Lazio ile Udinese, gol düellosuna sahne olan maçta 3-3 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2026 Salı 00:48 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Lazio ile Udinese yenişemedi...
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Lazio, evinde Udinese'yi ağırladı.

Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 sonuçlandı.

Roma ekibinin gollerini 50. dakikada Pellegrini, 80. dakikada Pedro ve 90+5. dakikada Maldini kaydetti. Udinese ise 18. dakikada Kingsley Ehizibue, 86 ve 90+3. dakikalarda Arthur Atta ile karşılık verdi.

Maçta Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 48 yaptı. Udinese ise haftayı 44 puanla 11. sırada tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.