Gol düellosunda kazanan Inter!

İtalya Serie A'da 32. haftada Como, sahasında lider Inter ile karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Como ile lider Inter'i karşı karşıya getiren maçı konuk ekip Inter 4-3 kazandı.

Como, 36. dakikada Alex Valle ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Como, 45. dakikada Nico Paz ile Inter karşısında 2-0'ı buldu. Inter, Marcus Thuram'ın 45+2. dakikada attığı golle devreye 2-1 ile gitti.

İkinci yarıda adeta Inter fırtınası esti. Konuk ekip, ilk golü atan Thuram ile 49. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Inter, 58 ve 72. dakikalarda Denzel Dumfries'in attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi.

Como'da 89. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Lucas da Cunha maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı ve takımının attığı üçüncü golün asistini yaptı.

Bu sonucun ardından lider Inter, ligde 75 puana yükseldi. Como, 58 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Como, Sassuolo deplasmanına gidecek.