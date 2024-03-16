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Spor

Gol düellosunda kazanan Lyon oldu!

Fransa Ligue 1'in 26. hafta mücadelesinde Lyon, Toulouse deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Lyon, puanını 34'e çıkardı.

16 Mart 2024 Cumartesi 01:40 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan Lyon oldu!
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Fransa Ligue 1 26. hafta maçında Lyon, deplasmanda Toulouse ile karşılaştı.

Stadium de Toulouse'da oynanan maçı Lyon 3-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Alexandre Lacazette, 77. dakikada Mathis Cherki ve 81. dakikada O'Brien kaydetti. Toulouse'nin gollerini 53. dakikada Dallinga ve 59. dakikada penaltıdan Sierro attı.

Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 34'e çıkardı. Toulouse ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Toulouse, Clermont'a konuk olacak. Lyon ise Reims'i ağırlayacak.

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