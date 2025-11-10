Gol düellosunda kazanan Paris Saint-Germain

İSTANBUL 22°C / 14°C
Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 12. haftasında Lyon ile deplasmanda karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maçta başkent ekibi rakibini 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Haber Merkezi10 Kasım 2025 Pazartesi 01:54
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında PSG, deplasmanda Lyon'a konuk oldu. Gol düellosuna dönen maçı Paris Saint-Germain, 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Zaire-Emery, 33. dakikada Kvaratskhelia ve 90+5. dakikada Joao Neves kaydetti.

Ev sahibi Lyon'un gollerini ise 30. dakikada Afonso Moreira ve 50. dakikada Maitland-Niles kaydetti. Ayrıca Lyon'da Tagliafico, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Lyon ise 20 puanla 7. sırada yer aldı.

  • Ligue1
  • Lyon maçı

