İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2024 Pazartesi / 21 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0339
  • EURO
    38,1981
  • ALTIN
    2752.51
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gol düellosunda kazanan Pendikspor oldu!
Spor

Gol düellosunda kazanan Pendikspor oldu!

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-3 yendi.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 01:40 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan Pendikspor oldu!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana 5 Ocak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Pendikspor 4-3'lük skorla kazandı.

Pendikspor, 22. dakikada Sandro Lima ve 40. dakikada Emeka Eze ile 2-0 öne geçti. Adanaspor, 42. dakikada Metehan Altunbaş ile farkı 1'e indirerek soyunma odasına gitti.

Emeka Eze, 53. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Adanaspor, 67. dakikada Amadou Ciss'in golüyle umutlandı.

Adanaspor, 86. dakikada Turgay Gemicibaşı'nın penaltı golüyle skoru eşitledi.

Pendikspor, 88. dakikada Mesut Özdemir'in golüyle 3 puana ulaştı.

Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 6'ya çıkardı. Adanaspor ise üst üste ikinci kez yenildi ve 3 puanda kaldı.

Pendikspor, gelecek hafta Iğdır FK'yı ağırlayacak. Adanaspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.