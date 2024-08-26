Gol düellosunda kazanan Pendikspor oldu!

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana 5 Ocak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Pendikspor 4-3'lük skorla kazandı.

Pendikspor, 22. dakikada Sandro Lima ve 40. dakikada Emeka Eze ile 2-0 öne geçti. Adanaspor, 42. dakikada Metehan Altunbaş ile farkı 1'e indirerek soyunma odasına gitti.

Emeka Eze, 53. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Adanaspor, 67. dakikada Amadou Ciss'in golüyle umutlandı.

Adanaspor, 86. dakikada Turgay Gemicibaşı'nın penaltı golüyle skoru eşitledi.

Pendikspor, 88. dakikada Mesut Özdemir'in golüyle 3 puana ulaştı.

Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 6'ya çıkardı. Adanaspor ise üst üste ikinci kez yenildi ve 3 puanda kaldı.

Pendikspor, gelecek hafta Iğdır FK'yı ağırlayacak. Adanaspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.