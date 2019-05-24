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Gol düellosunda kazanan taraf Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve gol yağmuruna sahne olan mücadeleyi Sivasspor 4-3'lük skorla kazandı.

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Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 43. ve 77. dakikalarda Rybalka, 45+2'. dakikada Hakan ile 80. dakikada Kone kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise 2. dakikada Linnes ve 34. ile 82. dakikalarda Muğdat attı.

Galatasaray'da Muğdat Çelik, Süper Lig'de süre aldığı 11. maç sonunda sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti. Galatasaray'da 4. yılını geçiren Linnes de, ilk kez bir sezonda 2 kez ağları sarsmış oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve sarı-kırmızılılar sezonu 69 puanla tamamladı. 7 maç sonra kazanan Sivasspor ise sezonu 41 puanla tamamladı.

 

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