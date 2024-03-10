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Spor

Gol düellosunda Lille ile Rennes yenişemedi

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında karşı karşıya gelen Lille ile Rennes, 2-2 berabere kaldı.

10 Mart 2024 Pazar 21:50 - Güncelleme:
Gol düellosunda Lille ile Rennes yenişemedi
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Fransa Ligue 1, 25. hafta maçında Lille ile Rennes karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Rennes, 1. dakikada Ludovic Blas, 20. dakikada Arnaud Kalimuendo ile 2-0 öne geçti. Lille'de Jonathan David, 84 ve 90+1'de attığı gollerle takımına beraberliği getirdi.

Lille'de milli oyuncu Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya 58. dakikada dahil oldu. Rennes'te milli isim Bertuğ Yıldırım karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Lille 42, Rennes 36 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maçında Lille, Brest deplasmanına gidecek. Rennes, sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.

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