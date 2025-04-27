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Spor

Gol düellosunu Boluspor kazandı

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede Boluspor, deplasmanda Kocaelispor'u 4-3 mağlup etti.

Haber Merkezi27 Nisan 2025 Pazar 18:25 - Güncelleme:
Gol düellosunu Boluspor kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede Boluspor, deplasmanda Kocaelispor'u 4-3 mağlup etti.

Boluspor, 6. dakikada Florent Hasani'nin golüyle öne geçti. 19. dakikada Kosta Aleksic farkı ikiye çıkarırken, 38. dakikada Kocaelispor'dan Samet Yalçın skoru 2-1 yaptı. 44. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Florent Hasani, Boluspor'u 3-1 öne geçirdi. Kocaelispor, 54. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 60. dakikada Ahmet Sagat'ın golleriyle eşitliği sağladı. Ancak 67. dakikada Jefferson'un penaltıdan attığı golle Boluspor, sahadan 4-3 galip ayrıldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Boluspor, ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak puanını 55'e yükseltti.

Süper Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen Kocaelispor ise 69 puanda kaldı ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

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