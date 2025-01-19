Gol düellosunu Napoli kazandı

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Napoli deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta'yı 3-2 mağlup etti.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta Napoli'nin gollerini 27. dakikada Matteo Politano, 40. dakikada Scott McTominay ve 78. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Atalanta'nın gollerini ise 16. dakikada Mateo Retegui ve 55. dakikada Ademola Lookman attı.

Atalanta'da Nicolo Zaniolo, maçın 77. dakikasında Ademola Lookman'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Napoli liderliğini sürdürdü ve 43 puanda kalan rakibi Atalanta ile olan puan farkını 7'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Juventus'u ağırlarken, Atalanta deplasmanda Como ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Napoli (50) - 21 maç

2- Inter (44) - 19 maç

3- Atalanta (43) - 21 maç