İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2025 Pazar / 20 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gol düellosunu Napoli kazandı

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Napoli deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta'yı 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 01:19 - Güncelleme:
Gol düellosunu Napoli kazandı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Napoli deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta'yı 3-2 mağlup etti.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta Napoli'nin gollerini 27. dakikada Matteo Politano, 40. dakikada Scott McTominay ve 78. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Atalanta'nın gollerini ise 16. dakikada Mateo Retegui ve 55. dakikada Ademola Lookman attı.

Atalanta'da Nicolo Zaniolo, maçın 77. dakikasında Ademola Lookman'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Napoli liderliğini sürdürdü ve 43 puanda kalan rakibi Atalanta ile olan puan farkını 7'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Juventus'u ağırlarken, Atalanta deplasmanda Como ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Napoli (50) - 21 maç

2- Inter (44) - 19 maç

3- Atalanta (43) - 21 maç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.