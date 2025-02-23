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Spor

Gol düellosunu Newcastle United kazandı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Newcastle United, Nottingham Forest'ı 4-3'lük skorla mağlup etti.

Haber Merkezi23 Şubat 2025 Pazar 19:18 - Güncelleme:
Gol düellosunu Newcastle United kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Newcastle United ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan mücadelede Newcastle United, Nottingham Forest'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 4-3'lük skorla mağlup etti.

Newcastle'ın 4 golü, 11 dakikalık bölümde gelirken, 23. dakikada Lewis Miley, 25. dakikada Jacob Murphy, 33. ve 34. dakikalarda Alexander Isak golleri atan isimler oldu.

Nottingham Forest'ın golleri ise 6. dakikada Callum Hudson-Odoi, 63. dakikada Nikola Milenkovic ve 90+1. dakikada Ryan Yates'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United, 44 puanla 5. sıraya yükselirken Nottingham Forest, 47 puanla 3. sırada bulunuyor.

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