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Spor

Gol düellosunu Werder Bremen kazandı

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Werder Bremen, Wolfsburg deplasmanına konuk oldu. Volkswagen Arena'daki maçı Werder Bremen, 4-2'lik skorla kazandı.

20 Ekim 2024 Pazar 23:00 - Güncelleme:
Gol düellosunu Werder Bremen kazandı
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Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Werder Bremen, Wolfsburg deplasmanına konuk oldu. Volkswagen Arena'daki maçı Werder Bremen, 4-2'lik skorla kazandı.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Mitchell Weiser, 51. dakikada Felix Agu, 67. dakikada Marvin Ducksch ve 72. dakikada Marco Grüll attı. Wolfsburg'un golleri 19. dakikada Tiago Tomas ve 79. dakikada Joakim Maehle'den geldi.

Wolfsburg'ta Patrick Wimmer, 68'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Wolfsburg forması giyen Salih Özcan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Werder Bremen, 11 puana yükseldi. Wolfsburg, 7 puanda kaldı.

Werder Bremen, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Wolfsburg, St. Pauli deplasmanına gidecek.

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