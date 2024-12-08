Gol düellosunu Wolfsburg kazandı

Almanya Bundesliga'nın 13. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, Mainz'ı konuk etti. Wolkswagen Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazandı.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 19'da Mohamed Amoura, 57'de Tiago Tomas, 83 ve 90+4'te Jonas Wind kaydetti. Mainz'ın gollerini ise 11 ve 66'da Paul Nebel ile 39'da Jonathan Burkardt attı.

Wolfsburg, bu galibiyeti ardından puanını 21 yaptı. Mainz 05 ise 19 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Wolfsburg, Freiburg deplasmanına gidecek. Mainz 05 ise Bayern Münih'i konuk edecek.