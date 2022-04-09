Gol düellosunun galibi Karagümrük

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada Adnan Uğur, 37'nci dakikada Pesic ve 72'nci dakikada Bistrovic kaydetti. Kasımpaşa'nın mücadeledeki golleri ise 67'nci dakikada Tarkan Serbest ve 82'nci dakikada Muleka'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada ceza sahası dışı sağ çizgisinde topla buluşan Hadergjonaj, daha gerideki Ben Ouannes'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Viviano topu kornere gönderdi.

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, savunmanın arkasına yerden gönderdi. Kale sahası dışında topla buluşan Pesic'in direkt kaleye gönderdiği pozisyonda Ertuğrul mutlak bir golü önledi.

23. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Lucas Biglia, köşe atışını direkt kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul son anda topu tokatlayarak gole engel oldu.

31. dakikada topla buluşan Adnan Uğur'un pasında, Kasımpaşalı 2 oyuncu çarpışınca top yine Adnan'da kaldı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden vuruşunda top filelere gitti. 1-0

37. sağ kanatta topla buluşan Biglia'nın arka direğe gönderdiği ortada Jimmy Durmaz direkt kale sahası içine gönderdi. Savunmanın arasından Pesic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60. dakikada Kasımpaşa çok etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Travnik ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arkasından yükselen Spajic'in kafa vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi, dönen topu savunma kornere gönderdi.

67. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu Doğucan kullandı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği ortada savunmanın boşluğundan faydalanan Tarkan yakın mesafeden bir vuruşla farkı 2'ye indirdi. 2-1

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa, ceza sahası önündeki Emre Mor'u gördü. Bu futbolcunun yerden pasında soldan ceza sahası içine giren Bistrovic topla buluştu. Bistrovic'in düzeltip vuruşunda top ağlara gitti. 3-1

82. dakikada kazanılan korner atışında Spajic'in kafa vuruşunda top Tunay'da kaldı. Bu futbolcunun yeniden ceza sahasına yaptığı ortada Muleka kafayla topu ağlara gönderdi. 3-2

90+1. dakikada Karagümrük ceza sahasının hemen önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Mabil geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakayı 3-2 kazandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Murat Alan

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Luckassen, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Biglia, Adnan Uğur (Dk. 87 Levent Mercan), Karamoh (Dk. 90+3 Toure), Jimmy Durmaz (Dk. 63 Bistrovic), Emre Mor, Pesic (Dk. 64 Ahmed Musa)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Spajic, Tarkan Serbest, Hadergjonaj, Eren Elmalı (Dk. 46 Fall), Aabid (Dk. 46 Travnik), Doğucan Haspolat (Dk. 88 Donk), Ouanes, Ahmet Emin Engin (Dk. 46 Mabil), Umut Bozok (Dk. 63 Tunay Torun), Muleka

Goller: Dk. 31 Adnan Uğur, Dk. 38 Pesic, Dk. 72 Bistrovic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 67 Tarkan Serbest, Dk. 82 Muleka (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 10 Jimmy Durmaz, Dk. 66 Adnan Uğur, Dk. 90+6 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 40 Eren Elmalı, Dk. 45+1 Tarkan Serbest, Dk. 57 Spajic (Kasımpaşa)