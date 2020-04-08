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Spor

Slovenya gol kralı Vizinger Galatasaray yolunda

Gelecek sezon için kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Galatasaray, geniş bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Diagne ve Andone'yi kadroda düşünmeyen Aslan'ın hedefinde Celje'nin 23 yaşındaki yıldızı Vizinger var

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 10:15
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Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger, Fatih Terim ve kurmaylarının dikkatini çekti. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim de oyuncuyu almak için harekete geçti.

Celje'de yıldızlaşan Vizinger 26 maçta 18 gol atarak ünlü scoutların da takibine girdi. Genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Vizinger'in Sloven ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor... 21 yaşındaki genç golcü 2 yıldır Celje'de oynuyor. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Dario Vizinger, bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 maçta 18 gol attı. Celje'li oyuncu krallıkta ilk sırada.

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