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Spor

Gol kraliçesi Zeynep Kerimoğlu Beşiktaş'ta

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında forvet oyuncusu Zeynep Kerimoğlu'nu kadrosuna kattı. 18 yaşındaki futbolcu, Kadınlar 2. Ligi'nde 10 maçta 27 gol atarak gol kraliçesi oldu.

AA9 Ekim 2021 Cumartesi 14:05 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 14:05
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Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, forvet Zeynep Kerimoğlu'nu kadroya dahil etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında forvet Zeynep Kerimoğlu'nu transfer ettiği belirtilerek, "Zeynep Kerimoğlu'na Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Dudulluspor formasıyla Kadınlar 2. Ligi'nde 10 maçta 27 gol atarak gol kraliçesi olan 18 yaşındaki futbolcu, 17 ve 19 yaş altı milli takımlarında forma giydi.

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