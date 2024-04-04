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Spor

Gol krallığında zirve alev aldı! Edin Dzeko, Mauro Icardi'yi solladı

Gol krallığında zirve yarışı kızıştı. Dün akşam oynanan Adana Demirspor müsabakasında 4 maçlık suskunluğunu bozan Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi solladı. İşte detaylar...

4 Nisan 2024 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Gol krallığında zirve alev aldı! Edin Dzeko, Mauro Icardi'yi solladı
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Süper Lig'de sadece şampiyonluk yarışı değil gol krallığı da alev almış durumda...

Galatasaray'ın süperstarı Mauro İcardi, önceki gün Hatayspor karşısında fileleri sarsıp, 18. golünü attı. Arjantinli futbolcu, bu golün ardından krallık yarışında Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakaladı.

Dzeko ise son 4 maçta suskun kaldı. Tecrübeli oyuncu; Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Trabzonspor karşılaşmalarını boş geçti.

ZİRVEDE TEK BAŞINA

Boşnak yıldız, Adana Demirspor karşısında ise takımının 2. golünü kaydetti ve toplamda 19 gole ulaştı.

38 yaşındaki oyuncu, krallık yarışında ise zirvede tek başına kaldı.

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