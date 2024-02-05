Ligin zirvesinde yer alan Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor deplasmanında beklendiği gibi zorlandı ancak 2-0'lık galibiyetle çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe'de sezonun büyük bölümünde skor anlamında takımı sırtlayan ancak son dönemde düşüşe geçen Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Antalya'da suskunluklarını bozamadı. Boşnak forvet, hat-trick yaptığı Konya mücadelesi sonrası ligde 5 maçtır ağları sarsamıyor. Tadic ise ligde son 9 maçta sadece 1 asistlik katkı sağladı. Kanarya'nın müthiş ikilisinin sustuğu dönemde, bu kez bambaşka iki yıldız ipleri eline aldı.

FENERBAHÇE'NİN BİTİRİM İKİLİSİ!



Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi... Özellikle Cengiz, sezonun çok kritik döneminde yaptığı patlamayla Fenerbahçe'yi adeta tek başına zirvede tutmaya devam ediyor. Milli futbolcu, 2024 yılında ligde toplam 7 gol attı.

BATS'TAN 6 MAÇTA 3 GOL



Cengiz, 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında 2 kez ağları sarsarken, Antalyaspor mücadelesinde ise takımının ilk sayısını kaydetti. Batshuayi ise son 6 mücadelede 3 kez fileleri havalandırdı. Belçikalı forvet, Başakşehir karşısında son dakikalarda penaltıyla galibiyeti getirdi, Antalyaspor maçında ise 90+5'te skoru 2-0 yapıp fişi çekti. Şampiyonluk yarışında son viraja doğru ilerlenirken Fenerbahçe'de farklı isimlerin sahne almaya başlaması, kadro kalitesinin ve genişliğinin ne kadar üst düzeyde olduğunu bir kez daha gösterdi.