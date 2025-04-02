Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Kadıköy'de karşı karşıya getiren maçta oldukça ilginç bir pozisyon yaşandı.
İlk yarınını bitimine dakikalar kala 2-0 geride olan sarı lacivertliler 45'inci dakikada Sebastian Szymanski ile golü buldu. Filip Kostic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Anderson Talisca kaleci Günay Güvenç'in üstünden topu aşırttı. Boş kalelere topu yuvarlayan Sebastian Szymanski'nin golü önce ofsayt bayrağına takıldı.
VAR odasında uzun süre incelenen pozisyon için gol kararı verildi. Fenerbahçe devre bitmeden farkı 1'e indirdi.İŞTE VAR'DAN GELEN GÖRÜNTÜ