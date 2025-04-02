İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2025 Çarşamba / 4 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9274
  • EURO
    41,2239
  • ALTIN
    3806.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gol santimetrelerle geldi! Fenerbahçe farkı 1'e indirdi
Spor

Gol santimetrelerle geldi! Fenerbahçe farkı 1'e indirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Kadıköy'de karşı karşıya getiren maçta oldukça ilginç bir pozisyon yaşandı.

Haber Merkezi2 Nisan 2025 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
Gol santimetrelerle geldi! Fenerbahçe farkı 1'e indirdi
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Kadıköy'de karşı karşıya getiren maçta oldukça ilginç bir pozisyon yaşandı.

İlk yarınını bitimine dakikalar kala 2-0 geride olan sarı lacivertliler 45'inci dakikada Sebastian Szymanski ile golü buldu. Filip Kostic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Anderson Talisca kaleci Günay Güvenç'in üstünden topu aşırttı. Boş kalelere topu yuvarlayan Sebastian Szymanski'nin golü önce ofsayt bayrağına takıldı.

VAR odasında uzun süre incelenen pozisyon için gol kararı verildi. Fenerbahçe devre bitmeden farkı 1'e indirdi.

İŞTE VAR'DAN GELEN GÖRÜNTÜ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.