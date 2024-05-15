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Spor

Gol sayısı 1000'e ulaştı! Süper Lig'de tarihe geçen sezon

Bitime iki hafta kala, Süper Lig'in 2023/24 futbol sezonunda atılan gol sayısı 1000'e ulaştı. 2023/24 sezonu, şimdiden Süper Lig tarihinde en fazla gol atılan ilk 6 futbol sezonu içerisinde yer aldı.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Gol sayısı 1000'e ulaştı! Süper Lig'de tarihe geçen sezon
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Süper Lig'de en fazla gol atılan ilk üç sezon, ardışık olarak 2021/21, 2021/22 ve 2022/23 sezonları oldu. Tüm dünyayı etkileyen korona virüs sürecinin ardından Süper Lig'de takım sayısının da artmasıyla daha fazla gol sayısına ulaşıldığı görüldü.

2010 ve 2020 yılları arasında oynanan 18 takımlı 5 ayrı sezonda, atılan toplam gol sayısı 821 ve 875 arasında kalırken, en az iki takımın eklenmesiyle bu rakamın ortalama olarak 200 civarında artış gösterdiği görülüyor.

REKOR SEYİRCİSİZ SEZONDA

Süper Lig tarihinin en fazla golün atıldığı sezonu, 2020/21 sezonu olarak kayda geçti. Korona virüsün ülkemizde de etkisini gösterdiği dönemde tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmıştı. Taraftarların statta yer almadığı tek sezon, Süper Lig tarihinin en gollü sezonu oldu. Maç başına atılan gol ortalamasına göre ise 2000/01 sezonu zirvede. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında çekiştiği sezonda, Sarı Lacivertliler mutlu sona ulaşırken, maç başına atılan 3.32 gol ortalamasıyla bu alanda zirvenin sahibi oldu.

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