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Spor

Golbol Kadın Milli Takımı, final şansını kaçırdı

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası yarı finalinde ev sahibi Çin'e 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, yarın bronz madalya için sahaya çıkacak.

AA14 Haziran 2026 Pazar 16:32 - Güncelleme:
Golbol Kadın Milli Takımı, final şansını kaçırdı
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Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Çin'e 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonunun yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi.

2022'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye, yarı finalde Çin'e 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, ABD-İsrail yarı finalinin kaybedenine karşı yarın bronz madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan sıralama müsabakasında Ukrayna'yı 10-6 yenen Erkek Golbol Milli Takımı da yarın Arjantin'e karşı beşincilik maçına çıkacak.

  • kadın milli takımı
  • golbol

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