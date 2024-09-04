İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2024 Perşembe / 2 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0447
  • EURO
    37,8548
  • ALTIN
    2730.72
  • BIST100
    9984.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Golbol Kadın Milli Takımı finale yükseldi
Spor

Golbol Kadın Milli Takımı finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

DHA4 Eylül 2024 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
Golbol Kadın Milli Takımı finale yükseldi
ABONE OL

Rio 2016 ve Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya ile karşılaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden milliler, adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar finalde yarın TSİ 18.45'te İsrail ile karşılaşacak.

BAKAN BAK: HARİKASINIZ, MUHTEŞEMSİNİZ, GURURUMUZSUNUZ!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Harikasınız, muhteşemsiniz, gururumuzsunuz!" ifadelerine yer verdi.

  • Paris 2024
  • Paralimpik Oyunlar
  • Golbol Kadın Milli Takımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.