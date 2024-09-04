Golbol Kadın Milli Takımı finale yükseldi

Rio 2016 ve Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya ile karşılaştı.



Rakibini 3-1 mağlup eden milliler, adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar finalde yarın TSİ 18.45'te İsrail ile karşılaşacak.

BAKAN BAK: HARİKASINIZ, MUHTEŞEMSİNİZ, GURURUMUZSUNUZ!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Harikasınız, muhteşemsiniz, gururumuzsunuz!" ifadelerine yer verdi.