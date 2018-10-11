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Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Graziano Pelle ve Jonathan Soriano ile yakından ilgileniyor

Çin medyası, Galatasaray’ın yıldız golcüler Graziano Pelle ve Jonathan Soriano ile yakından ilgilendiğini iddia etti.

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Çin medyası Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme getirdi. İddiaya göre G.Saray'ın peşinde olduğu futbolcular Graziano Pelle ve Jonathan Soriano. Sarı kırmızılılar Çin'den ayrılık hazırlığı yapan tecrübeli iki futbolcu için de girişimlerde bulunuyor.

GOL MAKİNELERİ!

33 yaşındaki iki futbolcudan Graziano Pelle, Shandong Luneng takımına 2016 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Pelle burada çıktığı 65 maçta 23 gol attı. Soriano da 2017 yılında 15 milyon Euro bedelle Beijing Guoan'a imza atmıştı. İspanyol forvet 34 maçta 30 gol attı.

(Takvim)

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