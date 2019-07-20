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Golcü Nestorovski’de rakip İtalyan Udinese

SANTRFOR transferinde acele etmeyen, listesindeki adayları araştıran Fenerbahçe’nin son olarak Palermo’dan ayrılan 29 yaşındaki Makedonyalı golcü İlija Nestorovski’yi mercek altına aldığı ileri sürüldü.

  • Star Spor
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İtalyan medyasındaki haberlere göre bu oyuncu için Fenerbahçe ve Udinese’nin çekiştiği iddia edildi. Nestorovski geçen sezon İtalya 2. Ligi’nde 28 maçta 15 gol atarken, 4 de asist yapmıştı. Bu arada Sarı-Lacivertliler’in Atletico Madrid’te istenilen performansı gösteremeyen ve ayrılma kararı alan golcü Nikola Kalicinic için de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

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