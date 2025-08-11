İSTANBUL 32°C / 22°C
Golcü transferi için düğmeye basıldı! Beşiktaş'ta gündem Kelechi Iheanacho

Takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş dümeni İspanya'ya kırdı. Siyah beyazlı ekip, La Liga ekibi Sevilla'nın kadroda düşünmediği Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:11
Golcü transferi için düğmeye basıldı! Beşiktaş'ta gündem Kelechi Iheanacho
Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, santrfor mevkisine bir takviye daha yapmayı planlıyor. Genç forvet Semih Kılıçsoy'u İtalyan Cagliari'ye kiralayan Siyah-Beyazlılar'da golcü rotasyonunda sadece Mustafa Hekimoğlu ve Abraham bulunuyor. Norveçli teknik adam Solskjaer de yönetimden forvet talebinde bulundu. Bu bağlamda çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş Yönetimi, rotayı İspanya'ya çevirdi. Güney Amerika basınına göre Kara Kartal, La Liga ekibi Sevilla'da kadroda düşünülmeyen Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı.

SEVİLLA'YA UYMADI

Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Sevilla'ya transfer olan Nijeryalı santrfor, La Liga'daki hayata uyum sağlayamadı ve teknik direktör Xavi García Pimienta yönetiminde düzenli olarak forma şansı bulmakta zorlandı. 28 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında İngiltere Championship ekibi Middlesbrough'a kiralanmıştı. Her iki takımda toplamda 26 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti. Öte yandan Iheanacho için Meksika takımlarından Pumas'ın da ilgisi bulunuyor. Sevilla ise elden çıkarmak istediği Nijeryalı için 3 milyon euro talep ediyor.

