Golcüler karavana

LİGDE yaşadığı sıkıntıyı bir türlü üzerinden atamayan Fenerbahçe’nin yaşadığı sorunların ana kaynağı forvet oyuncuları olarak öne çıktı. Kanarya’da geçen sezon da formayı giyen Roberto Soldado’nun yanı sıra bu sezon gol umudu olarak Michael Frey transfer edilirken, İslam Slimani de kiralık olarak kadroya katıldı.

EN FAZLA SLİMANİ FORMA GİYDİ

Ancak 3 forvet oyuncusu da şu ana kadar gösterdiği performansla sınıfta kaldı. 3 oyuncu içerisinde en fazla oynayan Slimani oldu. Cezayirli futolcu lig, kupa ve Avrupa’da 24 maça çıktı. Ligde ve kupada birer, Avrupa’da 3 gol attı. 20 kez Sarı-Lacivertli formayı giyen Frey ise lig ve kupayı boş geçip, Avrupa’da 1 kez gol sevinci yaşadı. Soldado da lig ve kupada birer gol attı, Avrupa’da fileleri havalandıramadı.

MALİYETLERİ 8.7 MİLYON EURO

Kanarya’nın 3 forveti bu sezon toplam 49 resmi maçta sahaya çıktı ve toplam 12 gol atabildi. Yani 3 oyuncu her 4 maçta sadece 1 kez rakip kalecileri avlayabildi. Fenerbahçe, 3 oyuncunun bonservis ve kiralık bedeli olarak kulüplerine 8 milyon 700 bin euro öderken, Soldado yılda 3.5 milyon euro, Slimani 4.2 milyon euro, Frey ise 1.2 milyon euro kazanıyor.