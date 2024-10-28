FB ilk yarıda 310 isabetli pasla sezon rekoru kırdı.

Maç öncesi şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

Dzeko, Süper Lig'de bu sezon 9 maçta 6 gol attı.

Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı bir hayli sallasa da deviremeyen Fenerbahçe, Süper Lig'e iştahlı döndü... Jose Mourinho'nun sürpriz 4-4- 2 tercihiyle Dzeko ve En-Nesyri ikilisini forvet hattında izlettiren Kanarya, agresif diziliminin ilk meyvesini 15'inci dakikada aldı.

7 maç sonra 11'de başlayan İrfan Can'ın ortasında kaleci Sousa'nın sektirdiği topu En-Nesyri kafayla ağlara gönderdi: 1-0. İkinci yarıda da özgüvenli oyununu sürdüren Sarı-Lacivertliler, 55'te diğer golcüsü Dzeko ile farkı ikiye çıkardı.

Amrabat'ın kapıp kendisine verdiği topu köşeye net bir şekilde köşeye bıraktı: 2-0. Sarı-Lacivertliler; şampiyonluk yolundaki rakipleri G.Saray ve Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada 3 puanı cebine koyup beklemeye geçti...

"GOLLERİ BİZ HAZIRLAMADIK!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de golcüleri En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle gelen 2-0'lık Bodrumspor galibiyetinin ardından özeleştiride bulundu.

Gollerin rakip hataları sonucunda geldiğini söyleyen Portekizli hoca, buldukları pozisyonları ise bitiremediklerinden dert yandı: "Hak edilmiş bir galibiyet. Farklı; 4, 5, 6 gol olmalıydı. Daha fazla gol atamamış olmanın hayal kırıklığını yaşıyorum.

Attığımız goller, kendi ürettiğimiz pozisyonlarla gelmedi. Rakibin hatalarıyla geldi. Kendi girdiğimiz pozisyonları bitiremedik. Osayi-Samuel ve İsmail'in pozisyonunda basit işlerle golü bulabilirdik ama bunu 'sihirli' hale getirmeye çalıştık. Basitçe fi şi çekip işi bitirebilirdik."

"KOSTİC İŞİNİ BİLİYOR"

Fenerbahçe'nin Ganalı milli stoperi Alexander Djiku, 2-0'lık Bodrum galibiyetinden sonra yeni transfer Filip Kostic'e parantez açtı: "Top bizdeyken 3-5-2 gibi oynuyorduk, Kostic tam anlamıyla bek oynadı diyemeyiz. Pozisyon anlamında nerede durması gerektiğini biliyor."

YOUSSEF EN-NESYRİ KAFAYI KULLANDI!

F.Bahçe'de skor katkısının az olması sebebiyle eleştirilen Youssef En-Nesyri, Sarı-Lacivertli formayla 3'üncü golüne imza attı. Bonservisine 19.5 milyon euro ödenen Faslı futbolcu, F.Bahçe'deki 3 golünü de kafa vuruşuyla kaydetti...

"SADECE ATMIYORUM!"

Bodrum ağlarını havalandırarak Süper Lig'de 6 gole ulaşan Edin Dzeko, maç sonu özetle şöyle konuştu: "Sadece gol atmak için değil, tüm noktalarda takımıma yardımcı olmaya çabalıyorum. Gol atmak bu işin tacı ama oyunun defansif kısmında da takımıma destek olmaya çalışıyorum. Bazıları yalnızca golü düşünse de tarz olarak kariyerim boyunca oyunun her alanında olmaya gayret ettim. Tüm kulüplerde durum bu şekildeydi ve Fenerbahçe de beni bu yüzden transfer etti."

DOĞUM GÜNÜNDE SAHADA

6 milyon euroya transfer olduğu F.Bahçe'de henüz forma süresi kısıtlı olan Oğuz Aydın'ın dün doğum günüydü. 24 yaşına giren kanat oyuncusu, Bodrum karşısında 21 dakika sahada kalarak bu sezon ligdeki en uzun süresini aldı...