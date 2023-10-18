Cumartesi günü oynanacak olan dev derbi öncesinde golcülerin istatistikleri dikkat çekti.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, performansıyla Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Vincent Aboubakar'ı gerisinde bıraktı. Bu sezon toplamda 14 maçta bin 100 dakika süre alan Icardi, 12 gol, 2 asistle oynadı.

Bununla birlikte 78 dakikada bir skor katkısı veren Mauro, bu alanda Abouabakar'a 13 dakika fark attı. Bu sezon 16 maça çıkan Kamerunlu golcü bin 277 dakika sahada kaldı ve 11 gol, 3 asistle oynadı. 91 dakikada bir skor katısı veren Aboubakar, attığı şık gollerle adından söz ettirdi.

SON MAÇTA HER İKİSİ DE GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın G.Saray'ı konuk ettiği mücadelede her iki golcü de fileleri havalandırdı. G.Saray'ın ilk ve tek golünü Icardi atmış, Aboubakar ise 90+3'te skoru belirleyerek takımının galibiyetini perçinlemişti.

Öte yandan maç kazandıran gollerde de Icardi performansıyla mevkidaşına üstünlük kurmayı başardı. Arjantinli yıldız bu sezon Olimpija, Trabzonspor, Başakşehir, İstanbulspor ve M.United maçlarında attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Aboubakar da Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında takımını sırtladı. Icardi, geçtiğimiz sezon F.Bahçe ve Beşiktaş'la oynanan her iki mücadelede de gol attı

ABOUBAKAR ÇOK FORMDA

Tangocu, geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında oynanan Trabzonspor maçında da fileleri havalandırmıştı. Vincent Aboubakar ise Sarı-Kırmızılılar'a ilk golünü geçen sezon attı. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray'a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında takımının en büyük kozu olacak. Ligde oynadığı son 4 müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başaran Kamerunlu forvet, Sarı-Kırmızılılar'a karşı da gol sevinci yaşamak istiyor.