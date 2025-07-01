Golden State efsanesi Kevon Looney'in yeni adresi New Orleans Pelicans

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, 29 yaşındaki Looney, Pelicans ile iki yıl ve 16 milyon dolarlık kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

2015 NBA Draftı'nda Warriors tarafından seçilen Looney, bugüne kadar çıktığı 599 normal sezon maçında 5 sayı, 5.7 ribaunt ve %57.5 saha içi isabet oranıyla oynadı. Özellikle savunmadaki sertliği ve dayanıklılığıyla Golden State'in birden fazla şampiyonluk kazandığı dönemde önemli katkı sağladı.

2024-25 sezonunda 76 maça çıkan Looney, sınırlı sürelerde 4.5 sayı ve 6.1 ribaunt ortalamaları yakaladı. Playoff kariyerinde ise 89 maçta 5.3 sayı ve 6.3 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Pelicans, geçtiğimiz sezonu 21 galibiyet ve 61 mağlubiyetle Batı Konferansı 14'üncüsü olarak tamamlamıştı. Takım, ön alandaki sertliği artırmak ve genç çekirdeği güçlendirmek amacıyla Looney gibi deneyimli bir uzun ismi kadrosuna kattı.

Looney, Golden State ile yaptığı üç yıllık 22.5 milyon dolarlık sözleşmenin son yılındaydı. Bu transfer, oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açtığını işaret ediyor.

Pelicans ayrıca bu yaz 2025 NBA Draftı'nda yedinci sıradan seçtiği Jeremiah Fears gibi genç yetenekler etrafında yeniden yapılanmaya odaklanıyor.