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Spor

Golden State Warriors, 4 maçtır kaybetmiyor

NBA takımlarından Golden State Warriors, Los Angeles Clippers'ı 115-91 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

AA3 Mart 2023 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Golden State Warriors, 4 maçtır kaybetmiyor
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Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, ilk yarıyı 11 sayı farkla geride tamamladığı mücadelede, önemli bir geri dönüşe imza attı ve ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 115-91 yendi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkararak play-off potasının içine giren konferans beşincisi Warriors'ta sakatlığı devam eden Stephen Curry'nin yokluğunda 34 sayı kaydeden Jordan Poole, maçın en skoreri oldu. Klay Thompson 19 sayı ve 11 ribaunt, Jonathan Kuminga 19 sayı ve 7 ribaunt, Draymond Green 11 sayı, 9'ar ribaunt ve asist, Kevon Looney ise 11 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Üst üste 4. kez kaybeden Clippers'ta Kawhi Leonard 21 sayı ve 7 ribaunt, Eric Gordon 16 sayı, Mason Plumlee 12 sayı ve 20 ribaunt, Paul George 11 sayı, 5'er asist ve ribaunt, Russell Westbrook 8 sayı ve 6 asistlik performans sergiledi.

Sonuçlar

Washington Wizards-Toronto Raptors: 119-108

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 133-126

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 110-99

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-91

  • Golden State Warriors
  • los angeles clippers

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