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Spor

Golden State Warriors final serisinde öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 104-94 yenen Golden State Warriors, seride 3-2 öne geçti.

AA14 Haziran 2022 Salı 09:54 - Güncelleme:
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 104-94 yenen Golden State Warriors, seride 3-2 öne geçti.

Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'i ağırladığı serinin 5. maçını, son çeyrekteki oyunuyla kazandı.

Warriors'ı galibiyete, 26 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Andrew Wiggins ve 21 sayı kaydeden Klay Thompson taşıdı.

Yüzde 31,8 isabetle 16 sayı ve 8 asist üreten Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry'nin, 233 maç süren üç sayılık basket atma serisi sona erdi.

Celtics'te Jayson Tatum 27 sayı, 10 ribaunt, Marcus Smart 20 sayı ve Jaylen Brown 18 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Warriors, Celtics'in sahasında oynanacak serinin 6. karşılaşmasını kazanırsa şampiyon olacak.

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