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Spor

Golden State Warriors, Houston Rockets'i 121-108 mağlup etti

NBA'de Golden State Warriors, deplasmanda karşılaştığı Houston Rockets'ı 121-108'lik skorla yenerek Batı Konferansı'nda 6. sıraya yükseldi ve play-off potasına girdi.

21 Mart 2023 Salı 10:07 - Güncelleme:
Golden State Warriors, Houston Rockets'i 121-108 mağlup etti
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NBA'de normal sezona 6 müsabaka ile devam edildi. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları elde edemeyen son şampiyon Golden State Warriors, konuk olduğu Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets'ı 121-108 mağlup ederek, Batı Konferansı'nda 6. sıraya yükseldi ve play-off potasına girdi. Golden State'de 30 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynayan Stephen Curry ile 29 sayı ve 7 ribaund üreten Klay Thampson galibiyette önemli pay sahibi oldu. Bu sezon 37. galibiyetini alan konuk ekipte Jonathan Kuminga 17, Kevon Looney de 11 sayıyla katkı verdi. Toplamda 54. yenilgisini yaşayan Houston'da ise Tari Eason'un 21 sayı ve 12 ribaundu ile Jalen Green'in 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, hastalığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 115 - Indiana Pacers: 109

Philadelphia 76ers: 105 - Chicago Bulls: 109

New York Knicks: 134 - Minnesota Timberwolves: 140

Houston Rockets: 108 - Golden State Warriors: 121

Memphis Grizzlies: 112 - Dallas Mavericks: 108

Utah Jazz: 128 - Sacramento Kings: 124

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