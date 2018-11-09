Golden State Warriors, konuk ettiği Milwaukee Bucks'a 134-111 yenildi

NBA'e 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Golden State Warriors'ı 134-111 mağlup ederek sezonun 9. galibiyetine ulaştı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Eric Bledsoe 26 sayı ve 6 asist, Malcolm Brogdon 20, Khris Middleton 17 sayı kaydetti. 23 dakika sahada kalan İlyasova ise 5 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Bu sezon ikinci kez kaybeden Warriors'ta all-star Stephen Curry 10 sayıyla oynarken üçüncü periyotta yaşadığı sakatlığın ardından oyunu terk etti. Klay Thompson 24 sayı, Kevin Durant ise 17 sayı ve 9 asistle mücadeleyi tamamladı.

Celtics, Irving ile kazandı

Günün en çekişmeli karşılaşması, Boston Celtics ile Phoenix Suns arasında yaşandı. Normal süresi 100-100 sona eren mücadeleyi konuk ekip Celtics, uzatmada 116-109 kazandı.

Sezonun 7. galibiyetine uzanan Celtics'te all-star Kyrie Irving 39 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Jaylen Brown 17 sayı ve 6 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 9. kez kaybeden Suns'ta Devin Booker 38 sayı ve 9 asist, T.J. Warren 29 sayı, Deandre Ayton ise 14 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 98-80

Phoenix Suns-Boston Celtics: 109-116

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 116-105

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 111-134