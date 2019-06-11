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Golden State Warriors pes etmedi ve seriyi 6. maça taşıdı

NBA finalleri beşinci maçında Golden State Warriors, Toronto Raptors'ı deplasmanda 106-105 mağlup etti ve serideki ikinci galibiyetini alarak skoru 3-2'ye getirdi.

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NBA finalleri beşinci maçında Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı konuk etti.

Kevin Durant'in geri döndüğü maçın ilk çeyreğini Golden State Warriors, 34-28'lik skorla üstün tamamladı. Farkı koruyan Warriors, devreye 62-56'lık avantajla girdi. Warriors'ta Kevin Durant ikinci periyota sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da 22'şer sayı buldu ve son periyota 84-78'lik Golden State Warriors üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin son çeyreğinde Kawhi Leonard'ın inanılmaz oyunuyla 6 sayı öne geçen Toronto Raptors, Stephen Curry ve Klay Thompson'ın 9-0'lık serisine engel olamadı. Golden State Warriors, son hücumda iyi savunma yaparak Toronto Raptors'ı deplasmanda 106-105 mağlup etti ve serideki ikinci galibiyetini alarak skoru 3-2'ye getirdi.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 8 ribaund, 7 asistle oynadı. Klay Thompson 26 sayı kaydetti. Kevin Durant 11 dakika sahada kaldı ve 11 sayı attı.

Toronto Raptors'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaund, 6 asistlik performans sergiledi. Kyle Lowry 18 sayı, 4 ribaund, 6 asist üretti.

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

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