Golden State Warriors pes etmedi ve seriyi 6. maça taşıdı

NBA finalleri beşinci maçında Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı konuk etti.

Kevin Durant'in geri döndüğü maçın ilk çeyreğini Golden State Warriors, 34-28'lik skorla üstün tamamladı. Farkı koruyan Warriors, devreye 62-56'lık avantajla girdi. Warriors'ta Kevin Durant ikinci periyota sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da 22'şer sayı buldu ve son periyota 84-78'lik Golden State Warriors üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin son çeyreğinde Kawhi Leonard'ın inanılmaz oyunuyla 6 sayı öne geçen Toronto Raptors, Stephen Curry ve Klay Thompson'ın 9-0'lık serisine engel olamadı. Golden State Warriors, son hücumda iyi savunma yaparak Toronto Raptors'ı deplasmanda 106-105 mağlup etti ve serideki ikinci galibiyetini alarak skoru 3-2'ye getirdi.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 8 ribaund, 7 asistle oynadı. Klay Thompson 26 sayı kaydetti. Kevin Durant 11 dakika sahada kaldı ve 11 sayı attı.

Toronto Raptors'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaund, 6 asistlik performans sergiledi. Kyle Lowry 18 sayı, 4 ribaund, 6 asist üretti.