27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0477
  • 6,7472
  • 247.987
  • 86.736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Golden State Warriors, Portland'ı süpürdü!

Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 119-117 mağlup ederek seriyi 4-0 ile tamamladı ve NBA finaline yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA Batı Konferansı final serisi dördüncü maçında Portland Trail Blazers, Golden State Warriors'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk çeyreğini 36-35 geride kapatan Blazers, ikinci periyotta rakibini 29 sayı tuttu ve devreye 69-65'lik üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı 15'e kadar çıkaran Portland Trail Blazers, geride kalan iki maçta olduğu gibi Golden State Warriors'ın dönüşüne engel olamadı ve son periyotta 111-111 tamamlandı.

Uzatma devresinde rakibine üstünlük sağlayan Golden State Warriors, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 119-117 mağlup ederek seriyi 4-0 ile tamamladı ve NBA finaline yükseldi.

Stephen Curry 37 sayı, 13 ribaund, 11 asistle ve Draymond Green 18 sayı, 14 ribaund, 11 asistle triple-double yaparak galibyetin mimarları oldu.

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dev FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Yoğun talep var: Hem susatmıyor, hem de tok tutuyor

Yoğun talep var: Hem susatmıyor, hem de tok tutuyor

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

İlginç olay! 'Kaliforniyum' sanılan madde bakın ne çıktı?

İlginç olay! 'Kaliforniyum' sanılan madde bakın ne çıktı?

Açıklamalarıyla pes dedirtti: Amacım FETÖ'cülere yardım etmek

Açıklamalarıyla pes dedirtti: Amacım FETÖ'cülere yardım etmek

Yeşillik alana saklandılar, havadan tespit edilip yakalandılar

Yeşillik alana saklandılar, havadan tespit edilip yakalandılar

Ünlü iş adamı Sarar rehin alındığı geceyi anlattı: Eşimi dövdüler

Ünlü iş adamı Sarar rehin alındığı geceyi anlattı: Eşimi dövdüler
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Bu gülü koparmanın cezası 60 bin lira!

Bu gülü koparmanın cezası 60 bin lira!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Game of Thrones final bölümü şoke edici anları... Dikkat, spoiler!

Game of Thrones final bölümü şoke edici anları... Dikkat, spoiler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA