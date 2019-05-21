Golden State Warriors, Portland'ı süpürdü!

NBA Batı Konferansı final serisi dördüncü maçında Portland Trail Blazers, Golden State Warriors'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk çeyreğini 36-35 geride kapatan Blazers, ikinci periyotta rakibini 29 sayı tuttu ve devreye 69-65'lik üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı 15'e kadar çıkaran Portland Trail Blazers, geride kalan iki maçta olduğu gibi Golden State Warriors'ın dönüşüne engel olamadı ve son periyotta 111-111 tamamlandı.

Uzatma devresinde rakibine üstünlük sağlayan Golden State Warriors, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 119-117 mağlup ederek seriyi 4-0 ile tamamladı ve NBA finaline yükseldi.

Stephen Curry 37 sayı, 13 ribaund, 11 asistle ve Draymond Green 18 sayı, 14 ribaund, 11 asistle triple-double yaparak galibyetin mimarları oldu.