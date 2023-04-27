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Spor

Golden State Warriors, Sacramento Kings karşısında 3-2 öne geçti

NBA play-off turunda Golden State Warriors, Sacramento Kings'i 123-116 mağlup ederek, seride 3-2 öne geçti.

27 Nisan 2023 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
Golden State Warriors, Sacramento Kings karşısında 3-2 öne geçti
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Golden State, Sacramento'yu yenerek seride 3-2 öne geçti

Batı Konferansı play-off birinci turunda Golden State Warriors, konuk olduğu Sacramento Kings'i 123-116'lık skorla yenerek seride 3-2 öne geçti. Son şampiyon Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı ve 8 asist, Klay Thompson 25 sayı, Draymond Green de 21 sayı ve 7 asistle mücadele etti. Sacramento'da ise De'Aaron Fox'un 24 sayı ve 9 asisti, Donamtis Sabonis'in 21 sayı ve 10 ribaundu, Malik Monk'un da 21 sayı ve 5 ribaundu yeterli olmadı. Serinin 6. maçı, 28 Nisan'da Warriors'un sahasında oynanacak.

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