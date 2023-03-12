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Spor

Golden State Warriors uzatmada kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Milwaukee Bucks'ı uzatma sonunda 125-116 mağlup etti.

12 Mart 2023 Pazar 10:56 - Güncelleme:
Golden State Warriors uzatmada kazandı
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Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren son şampiyon Warriors ile ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks arasındaki maç, büyük çekişmeye sahip oldu.

Ev sahibi Warriors, normal süresi 111-111 biten mücadeleyi, 22'si son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 36 sayı atan Stephen Curry sayesinde kazandı. Donte DiVincenzo 20 sayı, 10 ribaunt, Klay Thompson da 22 sayılık katkıda bulundu.

Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Jrue Holiday 18 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Brook Lopez 19 sayı, 7 ribaunt, 5 blok ve Khris Middleton 19 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynadı.

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