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Spor

Golden State Warriors'a Stephen Curry'den kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı yüzünden bir süre oynayamayacak.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
Golden State Warriors'a Stephen Curry'den kötü haber
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Sol omzundaki kısmi çıkık nedeniyle bu sezon 11 maç kaçıran 34 yaşındaki Curry, bu kez de sol bacağından sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Dallas Mavericks maçının 3. çeyreğinde sahayı terk etmek zorunda kalan Curry'nin sol diz tibiofibular bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Bacağının alt kısmında da çürükler olduğu bilgisi verilen Curry'nin, yarınki Oklahoma City Thunder karşılaşmasına çıkamayacağı ve dönüş takvimiyle ilgili duyurunun ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.

Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu bulunan ve 2 kez normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen 34 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 29,4 sayı, 6,4 asist, 6,3 ribaunt ortalamalarıyla oynuyordu.

Son şampiyon Warriors, 27 galibiyet ve 26 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 8. sırasında yer alıyor.

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