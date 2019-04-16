Golden State Warriors'a tarihi hezimet

NBA playofflarında Batı Konferansı çeyrek final eşleşmesinin ikinci maçında Golden State Warriors ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. ORACLE Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Clippers, 31 sayı geriden gelerek 135-131 kazandı.

Maça çok üstün başlayan Golden State Warriors, Stephen Curry'nin etkili oyunuyla ilk çeyreğin ortasından itibaren öne geçmeye başladı. İkinci çeyrek çok yüksek bir şut ritmi yakalayan Warriors, farkı 20'lerin üstüne çıkardı ve ilk devreyi 73-50 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Warriors, 3. çeyreğin bitimine 7.31 kala 94-63'lük skoru yakaladı ve maçtaki en büyük farka ulaştı. Clippers'ın geri dönüşü bu dakikadan itibaren Lou Williams ile başladı. Warriors'ın hücumdaki konsantrasyon kaybına karşın Clippers, her geçen dakikada farkı büyük bir hızla azaltmaya başladı.

Son çeyreğe girilirken farkı 14'e indiren Clippers, 5 dakika kala farkı tek topun altına çekti ve skor 121-119'a geldi. 15 saniye kala gelen Landry Shamet'in üçlüğüyle öne geçen Clippers, Curry'nin maç topunu kaçırması sonrası galibiyete uzandı.

Los Angeles Clippers, NBA playoff tarihindeki en büyük geri dönüşe imza attı ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Lou Williams, 36 sayı ve 11 asistle maçın yıldızı oldu. Montrezl Harrell 25 sayı, Danilo Gallinari 24 sayı ile diğer dikkat çeken isimler oldular.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry'nin 29, Kevin Durant'in ise 21 sayıları galibiyet için yetmedi. Ayrıca, maçta 3.51 dakika süre alan DeMarcus Cousins sakatlığı nedeniyle maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.