Golden State Warriors'ı galibiyete Klay Thompson taşıdı

13 Mart 2022 Pazar 10:40 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 10:40

Warriors'ta uzun bir sakatlık sürecinin ardından bu yıl sahalara geri dönen Klay Thompson 38 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Jordon Poole 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Andrew Wiggins 21 sayı, Jonathan Kuminga 14 sayı ve 11 ribauntla takımının galibiyetinde etkili oldu. All star Stephen Curry ise 8 sayı, 8 asist ve 5 ribauntla beklentilerin altında performans sergiledi.

Sezonun 26. mağlubiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 31 sayı ve 8 ribaunt, Khris Middleton 18 sayı ve 6 asist, Serge Ibaka 15 sayı ve 6 ribaunt, Jrue Holiday 13 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı.

SONUÇLAR

NBA'e 7 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-91

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 104-113

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 108-119

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 122-109

Utah Jazz-Sacramento Kings: 134-125

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 115-127

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 127-118