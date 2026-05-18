Golden State Warriors'tan Stephan Curry'e dudak uçuklatan ücret

Golden State Warriors yönetiminin, büyük yıldızı Stephen Curry ile yeni bir sözleşme konusunda oldukça istekli olduğu bildirildi.

Gelen haberlere göre Warriors, Curry'ye iki yıl için yaklaşık 140 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat uzatma teklifi sunabilecek.

Golden State'in offseason'daki en büyük önceliklerinden biri Curry'nin uzun vadeli geleceğini garanti altına almak olarak görülüyor. NBA insiderı Marc Stein'a göre Warriors yönetimi, kadro yapılanması nasıl şekillenirse şekillensin Curry ile yeni anlaşmanın sağlanacağından oldukça emin.

Stein haberinde, "Stephen Curry ağustos sonunda kontrat uzatma hakkı kazanacak ve Warriors yönetimi offseason'daki yeniden yapılanma nasıl ilerlerse ilerlesin Curry'nin kariyerini Warriors formasıyla tamamlamasını sağlayacak bir anlaşmaya varacaklarına inanıyor," ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Golden State'in Curry'ye iki yıllık yaklaşık 140 milyon dolarlık bir uzatma sunabileceği ve bunun Jaylen Brown'ın Boston'dan alabileceği kontrata benzer seviyede olduğu belirtildi.

Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr. da yaptığı açıklamada Curry'nin kariyerini Golden State'te tamamlamasını istediklerini yineledi.

"Bu gün gelecek ama biz her zaman Stephen Curry'nin kariyerini burada bitirmesini istediğimizi söyledik," diyen Dunleavy, "Ne kadar süre oynamak isterse burada kalmasını istiyoruz. Bu görüşmeler yapılacaktır ve muhtemelen hangi yöne gideceğini tahmin edebilirsiniz," ifadelerini kullandı.

Curry'nin mevcut kontratında bir yıl daha bulunuyor. Yıldız oyuncunun 2026-27 sezonunda 62.5 milyon dolar kazanması bekleniyor.