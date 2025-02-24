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Spor

Golden Warriors'tan büyük jest! Andre Iguodala'nın forması emekli edildi

NBA ekibi Golden Warriors, efsane oyuncusu Andre Iguodala'ın 9 numaralı formasını 'emekli' etti.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 12:44 - Güncelleme:
Golden Warriors'tan büyük jest! Andre Iguodala'nın forması emekli edildi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden Warriors, Andre Iguodala'ın 9 numaralı formasını "emekli" etti.

San Fransisco'daki Chase Center'da, Dallas Mavericks'i 126-102 yenen Warriors, Iguodala'nın 9 numaralı formasını "emekli" etmek için karşılaşma öncesinde seremoni düzenledi.

NBA kariyerinde 19 sezon boyunca Warriors'ın yanı sıra Philadelphia 76ers, Denver Nuggets ve Miami Heat'te oynayan Iguodala, 4 kez NBA şampiyonluğu kazandı.

Warriors'ta sekiz sezon geçiren Iguodala, 2015 NBA finallerinde MVP ödülüne layık görüldü ve 2012'de bir kez All-Star seçildi.

2015'te Warriors'ın 40 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Iguodala, 2023'te emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Iguodala, normal sezonlarda çıktığı 1.231 maçta 11.3 puan, 4.9 ribaunt ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı.

Warriors'un efsane oyuncularından Iguodala, takımda forması "emekli" edilen 7. oyuncu oldu. Daha önce Rick Barry (24), Wilt Chamberlain (13), Nate Thurmond (42), Al Attles (16), Chris Mullin (17) ve Tom Meschery (14) formaları "emekli" edilmişti.

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