Golf sahalarında futbol oynamak: Futgolf

2018 yılında kurulan Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen Türkiye Futgolf Şampiyonası kapsamında her yıl 200'e yakın oyuncunun mücadele ettiği futgolf, her geçen gün etkisini artırıyor.

Futgolf ve golfün birleşiminden oluşup hibrit bir spor dalı olan futgolfte, FGSD'nin organizasyonlarıyla her yıl resmi turnuvalar düzenleniyor. Türkiye Futgolf Şampiyonası adı altında oynanan bu turnuvalar, Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategoriyi barındıyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor. Bireysel klasmanda ise oyuncular kadın, erkek, senyör 45+, senyör 55+ ve junior olarak kategorilere ayrılıyor.

Eski milli takım oyuncularından Aydın Yılmaz ve eski Kadın A Milli Takım kaptanı Bilgin Defterli de ülkemizde futgolf oynayan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Temel kuralları, golf ile aynı olan futgolfte, 18 delikten oluşan parkuru en az vuruşta tamamlayan birinciliği elde ediyor ve sıralama da vuruş sayısına göre belirleniyor. Beş ölçüsünde bir futbol topu ve spora uygun deliklerin bulunduğu golf sahasında oynanan futgolf, 2028'de ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek Yaz Olimpiyatları için de aday branş durumunda bulunuyor.

ABD'nin Orlando kentinde futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG'nin (Federation for International FootGolf) organizasyonunda düzenlenen 2023 Futgolf Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye Karması, takım oyunları kategorisinde İsviçre'yi grup maçında mağlup ederek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini aldı.

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nın ev sahibi Türkiye

Türkiye, 2024'ün Aralık ayında düzenlenecek Avrupa Futgolf Şampiyonası'na ise ev sahipliği yapacak. Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenecek şampiyonaya 16 ülke katılacak ve 500'ü aşkın futgolfçü takımlar seviyesinde yarışacak.

Lig Radyo'nun medya sponsoru olduğu ve pek çok sponsorunun bulunduğu futgolfte kullanılan sahalara her geçen yıl yenileri ekleniyor. Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda bu yıl, resmi turnuvalarda kullanılan futgolf sahaları arasında Ataşehir Golf Club (İstanbul), Kemer Country Golf Club (İstanbul), Ankara Regnum Golf Club (Ankara), Cullinan Links (Antalya), Bodrum Regnum Golf Club (Bodrum), Bodrum Golf Club (Bodrum) ve Kuşadası Golf Club (Aydın) yer alıyor.

14 Temmuz'da Ataşehir'de eski futbolcuların katılımıyla büyük şölen

2024 Türkiye Şampiyonası'nın dördüncü ayağı ise 14 Temmuz 2024 Pazar günü İstanbul'un Ataşehir semtinde bulunan Ataşehir Golf Club'ta düzenlenecek. 100'e yakın oyuncunun katılımıyla düzenlenecek tek günlük turnuvanın ise özel konukları olacak. Eski milli futbolcular Hasan Kabze, Mustafa Kocabey ve Cihan Haspolatlı bu turnuvada oyuncu olarak yer alacak.