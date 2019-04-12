Golü at tarihe geç

Süper Lig’de yarın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanacak derbi tarihi bir karşılaşma olarak kayıtlara geçecek. Sarı-Lacivertliler, ligde 19 yıldır yenilmediği ezeli rakibi Cim-Bom’a karşı geleneğini sürdürmeyi hedeflerken, bu yolda en büyük yük Roberto Soldado’nun üzerinde olacak. Kanarya’ya bu sezon 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan 33 yaşındaki İspanyol forvet, atacağı gol veya gollerle hem takımını galibiyete taşımaya hem de ilk kez Cim-Bom’u avlayarak “Gerçek Fenerli” olmaya çalışacak.

MOSES SOLDAN, AYEW SAĞDAN SALDIRACAK

Derbide Soldado’nun yanı sıra Fenerbahçe’nin gol yollarındaki diğer umutları kanatlarda görev yapması beklenen kiralık oyuncular Viktor Moses ve Andre Ayew olacak. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Moses ve Ayew’i kanatlarda kullanıp, rakibini çökertmeyi planladığı belirtiliyor. Bu arada Yanal’ın ilk 11’de veya sonradan şans vereceği Mathieu Valbuena’nın da Sarı-Lacivertliler’in gol yollarındaki önemli silahlarından biri olması bekleniyor.

GALATASARAY CEPHESİ

Ligde lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde bulunan Galatasaray’ın yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma şampiyonluk iddiasını sürdürmesi açısından hayati önem taşıyor. Olası galibiyet halinde hem moral kazanacak hem de zirve iddiasını devam ettirecek olan Aslan’ın Fener’e karşı en büyük silahı Mbaye Diagne olacak. Senegalli star, Kasımpaşa formasıyla Kadıköy’de 2 gol atmıştı.

BELHANDA UZAKTAN KALEYİ VURACAK

Diagne, bu kez Galatasaray formasıyla Kadıköy’de Fener’ebir kez daha gol veya goller atarak takımının 19 yıllık kazanamama serisini bitirerek tarihe geçmek istiyor. Cim-Bom’da Diagne’nin yanı sıra gol yollarında kanatlarda görev yapan Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli’nin katkı vermesi bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Terim, bu iki oyuncu dışında Faslı 10 numar aYounes Belhanda’dan da uzaktan şutlarıyla hücuma katkı sağlamasını istiyor.