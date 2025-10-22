UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen, tarihe geçti.

Maçın henüz 3. dakikasında topu ağlara göndermeyi başaran Nijeryalı santrfor, Galatasaray tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golünü kaydetti.

Öte yandan sarı kırmızılı takımda, 2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında fileleri sarsan Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun sahibi olan Osimhen, Bodo/Glimt'e karşı gollerini atarak Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı ve Galatasaray tarihine geçti.