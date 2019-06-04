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Gomez'in Kartal aşkı

2015-16 sezonunda Beşiktaş’la şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki yıldız, Vodafone Park’a geri dönmek için Siyah-Beyazlı yöneticilere haber gönderdi. Abdullah Avcı’nın kararına göre Gomez’le temasa geçilecek.

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TEKNİK direktörlüğe Abdullah Avcı’yı getiren Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazanırken, takımın eski yıldızı Mario Gomez’in Siyah-Beyazlı kulübe dönmek istediği ortaya çıktı. Bundesliga’da küme düşen Stuttgart’la yollarını ayırmaya hazırlanan Alman golcünün, Vodafone Park’a dönmek için yöneticilere haber gönderdiği öğrenildi.

26 GOLLE ŞAMPİYONLUĞA TAŞIMIŞTI

2015 yazında Beşiktaş’a transfer olan 33 yaşındaki santrfor, o sezon ligde kaydettiği 26 golle krallık tacını takıp Kartal’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. Ancak sezon sonunda ülkemizdeki terör olaylarını bahane ederek Türkiye’den ayrılmıştı. Siyah-Beyazlı yönetim, Avcı’nın vereceği karara göre Gomez’le masaya oturacak.

LOKMAN VE TAYLAN, KARTAL OLUYOR

Bu arada yeni sezon için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar, Ramazan Bayramı’nın ardından yeni isimleri bir bir açıklayacak. BŞB Erzurum’dan Lokman Gör ve Taylan Antalyalı ile prensip anlaşmasına varan yönetim ayrıca, sol bek için de Bursaspor’dan Umut Meraş ile Irak’lı Ali Adnan’ı gündeminde tutuyor. Öte yandan Başkan Orman, kulübün resmi sitesinden bayram mesajı yayımladı.

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