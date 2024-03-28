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Spor

Gomis: Kariyerimi şık bir şekilde bitirmek istedim

Japon takımlarından Kawasaki Frontale forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Japonya'yı tercih etmesinin sebebini açıkladı.

28 Mart 2024 Perşembe 18:41 - Güncelleme:
Gomis: Kariyerimi şık bir şekilde bitirmek istedim
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Japon ekibi Kawasaki Frontale'de forma giyen Bafetimbi Gomis, kariyerinin son dönemine dair açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki oyuncu Fransız basınından Maxi Foot'a yaptığı açıklamada, kariyerini şık bir şekilde bitirmek istediğini ve Japonya tercihinin ana sebebi olarak bunu göstereceğini söyledi.

Gomis'in yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Bulunduğum kulüpler sayesinde birçok ülkeyi gördüm. Türkiye ve Suudi Arabistan'da tüm bireysel ve kolektif şampiyonlukları kazandıktan sonra yeni bir ülke keşfetmek ve kariyerimi şık bir şekilde bitirmek istedim."

Bu sezon Kawasaki Frontale formasıyla 7 resmi maça çıkan Gomis, bu maçlarda herhangi bir skor katkısı yapamadı.

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