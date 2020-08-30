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Spor

Gomis'li El-Hilal, Suudi Arabistan'da şampiyon oldu

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği El-Hilal şampiyon oldu. Sezonun bitimine 2 hafta kala evinde El-Hazem'i konuk ettiği maçta Gomis, hat-trick yaptı.

30 Ağustos 2020 Pazar 00:59 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 01:01
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi’nde El-Hazem’i 4-1 yenen El-Hilal, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 28. haftasında El-Hazem’i konuk eden El-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis’in "hat-trick" yaptığı maçta 4-1 galip geldi. 

El-Hilal’in gollerini 8. dakikada Salem Al Dawsari, ikisi penaltıdan olmak üzere 40, 53 ve 56. dakikalarda Gomis kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami’den geldi.

GOMİS 34 MAÇTA 29 GOL ATTI

Bu galibiyetle bitime iki hafta kala puanını 66 yapan El-Hilal, ikili averajda üstünlük kurduğu en yakın rakibi El Nassr’ın 6 puan önünde şampiyonluğu garantiledi. Ligde 16. şampiyonluğunu elde eden El-Hilal’de bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu Gomis, 29 gol kaydetti.

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