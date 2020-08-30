Gomis'li El-Hilal, Suudi Arabistan'da şampiyon oldu

30 Ağustos 2020 Pazar 00:59 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 01:01

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi’nde El-Hazem’i 4-1 yenen El-Hilal, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 28. haftasında El-Hazem’i konuk eden El-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis’in "hat-trick" yaptığı maçta 4-1 galip geldi.

El-Hilal’in gollerini 8. dakikada Salem Al Dawsari, ikisi penaltıdan olmak üzere 40, 53 ve 56. dakikalarda Gomis kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami’den geldi.

GOMİS 34 MAÇTA 29 GOL ATTI



Bu galibiyetle bitime iki hafta kala puanını 66 yapan El-Hilal, ikili averajda üstünlük kurduğu en yakın rakibi El Nassr’ın 6 puan önünde şampiyonluğu garantiledi. Ligde 16. şampiyonluğunu elde eden El-Hilal’de bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu Gomis, 29 gol kaydetti.